Três caminhonetes com placas adulteradas são recuperadas no lado boliviano

O governo do Acre e o Sebrae/AC iniciaram na manhã desta segunda-feira, 6, em Rio Branco, o planejamento da Expoacre 2023. A maior feira de negócios do estado será realizada na capital de 29 de julho a 6 de agosto e, em Cruzeiro do Sul, de 30 de agosto a 3 de setembro.

Foram anunciados, em entrevista coletiva, shows com os artistas Evoney Fernandes (29/07), Nattanzinho (30/07), Mari Fernandes e Zé Vaqueiro (02/08) e Zé Neto e Cristiano (06/08).

De acordo o coordenador da Expoacre, Dudé Lima, a antecipação do planejamento será fundamental para melhorias e inovações almejadas pelo Estado. “A determinação do governador é de fazer uma exposição para todos, desde a popularização dos shows até a inclusão dos parceiros que nos ajudem a realizar esse evento”, destacou.

O secretário de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia, Assurbanipal Mesquita, frisou a importância de que a programação contemple o dia e a noite. “A feira é de entretenimento, mas também de negócios. Traremos o que existe de melhor em nossa indústria, com exposição de produtos durante a noite e atividades de qualificação e treinamento durante o dia, com muita inovação tecnológica”, garantiu.

A participação do Peru e da Bolívia também foi anunciada como intercâmbio cultural e econômico pelo secretário de Turismo, Marcelo Messias. “Vamos ampliar a participação dos países vizinhos, isso movimenta a economia. Para se ter uma ideia, durante a Expoacre do ano passado, a rede hoteleira teve 90% de ocupação. A determinação é melhorar ainda mais essa relação e a atração de turistas para o evento”, disse.

Já titular da pasta de Agricultura, Luiz Tchê, abordou a realização de palestras e cursos no setor produtivo. O prêmio do concurso de café realizado pela Seagri, em maio, será entregue durante a Expoacre. “Com isso, a gente quer atrair negócios do exterior para as empresas acreanas”, acrescentou.

O presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae, Assuero Veronez, que também representou a Federação da Agricultura e Pecuária do Acre, disse que “o agro, mais do que nunca, pelo momento de crescimento, estará com toda inovação tecnológica dentro da feira”.

O presidente do Sebrae, Marcos Lameira, elogiou a antecipação do planejamento da Expoacre pelo governo. “Assim, todas as indústrias, as empresas e os empreendedores poderão se organizar melhor para realização de um grande evento”, frisou.

Júlio César, coordenador da Expoacre, relatou que o parque está pronto para receber os investimentos: “Com monitoramento 24 horas e a presença da polícia não tivemos nenhum furto do patrimônio público. Vamos preparar o parque para o evento”.

O coordenador da Casa Civil, Ítalo Medeiros, garantiu apoio institucional do governo a todas secretarias envolvidas na execução da feira.

