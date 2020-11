Com Noticias da Hora

O prefeito de Epitaciolândia, Tião Flores (Progressistas), decidiu radicalizar com o município voltando à classificação amarela da pandemia da Covid-19.

O prefeito manteve uma séria de medidas não muito diferente das adotadas na fase laranja.

Entre as decisões de Flores, um decreto publicado no Diário Oficial nesta quarta-feira, dia 18, proíbe o turismo entre as cidades de Epitaciolândia e Cobija, que fica na Bolívia e faz divisa com Epitaciolândia. Dessa forma, para ir à cidade boliviana, não haverá serviço de turismo. Será necessário ir por conta, e sem orientação.

“Fica proibida a realização de qualquer atividade que envolva o turismo na região, como visitação em comunidades indígenas e não indígenas, cruzamento da linha de fronteira entre o Brasil e outros países vizinhos, permanecendo fechados todos os órgãos de incentivo ao turismo e o recebimento de pessoas nos municípios com esse intuito”, determina o prefeito.

O decreto também impõe uma série de regras às lojas, hotéis, agências de turismo, feiras de alimentos, comércio de rua, salões de beleza, barbearias, oficinas mecânicas, concessionárias, postos de combustível, distribuidora de bebidas, bares e restaurantes.

