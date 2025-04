Suspeito de comandar ponto de distribuição de drogas é preso na Baixada da Sobral

O governador do Acre, Gladson Camelí, assinou, nesta sexta-feira, 11, um termo de cooperação em que, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead), o governo vai dar suporte e orientar os 22 municípios na implementação do Sistema Eletrônico de Informações (SEI).

A iniciativa visa promover a modernização, digitalização e integração da gestão pública, fortalecendo a transformação digital em todo o território acreano. Com a medida, o Acre se torna o primeiro estado do Brasil a ter todos os municípios nesta sistema integrado.

O SEI é distribuído gratuitamente para ser utilizado na gestão eletrônica de documentos e processos administrativos e é uma solução definitiva que permite a eliminação do papel como suporte físico para documentos institucionais. Com a tecnologia, a comunicação passa a ser eletrônica e em tempo real.

Os mais favorecidos devem ser ainda os municípios de difícil acesso, que devem superar as dificuldades logísticas com essa ferramenta.

Para o governador Gladson Camelí, a medida é uma forma de fortalecer a governança integrada entre município, Estado e órgãos de controle.

“Essa união em torno de um sistema para desburocratizar as gestões que vai ajudar os servidores públicos e também melhorar a prestação de serviços à nossa população. Isso vai permitir a celeridade dos processos administrativos, ganho de produtividade, redução de custos, transparência, modernização e segurança”, destacou.

O governador tem priorizado uma gestão plural, municipalista, fortalecendo a autonomia dos municípios.

“Estamos dando um passo importante para o nosso estado na integração entre poderes públicos constituídos e os entes federativos com a adesão do tramita.gov. Essa ferramenta possibilitará a tramitação de processos entre as partes envolvidas, com mais agilidade, segurança e transparência. Isso mostra o meu compromisso com os 22 municípios, do diálogo aberto, porque nós precisamos, cada vez mais estar transparentes, diminuir o tempo de espera e executar o que tiver que executar.”

Inovação e revolução digital

A Sead está oferecendo apoio técnico integral aos municípios para a implantação do SEI, com:

• Capacitação de servidores municipais por meio do Treinamento Sei Aaministrar, voltado aos pontos focais (servidores com conhecimento técnico indicados por cada município);

• Fornecimento de estrutura técnica e de sistemas, garantindo ambiente adequado para operação e gestão dos processos digitais;

• Suporte contínuo e acompanhamento personalizado durante todo o processo de adesão e implementação do sistema;

• Compartilhamento da infraestrutura já consolidada do Estado, com base em boas práticas de gestão e transformação digital.

A vice-governadora Mailza Assis defende que ações como essa garantem mais transparência ao processo e estreitam os laços entre os entes envolvidos.

“É um avanço, economiza, agiliza, dá transparência e melhora todo o atendimento público ao cidadão. Então é um grande investimento e o governo do Estado, junto aos municípios, tem essa proposta de melhoria na comunicação, fazendo assim um arco mais moderno e conectado.

Fonte: Agência de Notícias do Acre

