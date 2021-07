Surubão online: acreana faz striptease em grupo durante live no Instagram; assista

POR DOUGLAS RICHER, DO CONTILNET

A acreana Rosy Cavalcante, de 19 anos, moradora do município de Senador Guiomard, espantou o frio dos seus seguidores acreanos na noite desta terça-feira (30). Rosy promoveu uma live hot na companhia de mais duas mulheres e um casal. Mais de 1.600 pessoas acompanharam o striptease promovido pelas mulheres e também um rapaz.

A moradora do Quinari, Rosy Cavalcante, é conhecida pelo perfil do ‘Casal Sapekinha’ no Instagram que promove vendas de conteúdos adultos. Em recente entrevista exclusiva para o ContilNet, Rosy e seu esposo, Henryque Freitas de 35 anos, declararam que chegam a faturar R$ 15 mil mensalmente com as vendas de conteúdo erótico.