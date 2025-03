Startup Day 2025 vai fomentar o uso de inteligência artificial e inovação para pequenos negócios no Acre

Na manhã desta segunda-feira (17), o prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, recebeu em seu gabinete a equipe do Instituto de Terras do Acre (ITERACRE) para alinhar os primeiros passos do processo de regularização fundiária dos lotes urbanos do município.

A reunião contou com representantes do ITERACRE, enviados por determinação da diretora-presidente Gabriela Câmara e do governador Gladson Camelí. O encontro marcou o início de um trabalho esperado há anos pela população: a entrega dos títulos definitivos de propriedade para os moradores.

Durante a reunião, foram discutidas as etapas do processo de regularização e a importância da participação da comunidade. O prefeito Jerry Correia destacou o impacto positivo dessa ação: “Este é um momento histórico para Assis Brasil. A regularização trará segurança jurídica para os moradores e impulsionará o desenvolvimento da cidade. Estamos empenhados em garantir que esse processo aconteça de forma transparente e eficiente.”

A equipe do ITERACRE já está nas ruas convidando a população para uma grande audiência pública, que acontecerá na quarta-feira, às 16h, na Escola Estadual Íris Célia. Na ocasião, serão apresentados os detalhes do projeto e os próximos passos para a legalização dos terrenos.

Com essa iniciativa, a Prefeitura de Assis Brasil e o Governo do Estado reforçam o compromisso com a organização urbana e o direito à moradia digna para todos.

