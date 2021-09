Sindicato questiona condições de trabalho e falta de profissionais em hospitais no Acre e monta dossiê

Conforme o sindicato, os problemas são registrados nos hospitais Cruzeiro do Sul, Feijó, Tarauacá e Sena Madureira. Nestes locais, foram feitas visitas e catalogação das queixas de cada unidade e todo material vai ser transformado em um dossiê que vai passar por análise do setor jurídico para, então, serem tomadas as medidas cabíveis, de acordo com o Sindmed.

Apontando problemas como falta de segurança e até mesmo casos assédio moral e ameaças em pelo menos quatro hospitais do interior do Acre, o Sindicato dos Médicos (Sindmed-AC) informou nesta semana que está montando um dossiê com denúncias.

No final de agosto, após moradores denunciarem falta de estrutura e profissionais no Hospital de Tarauacá, o Ministério Público do Acre (MP-AC) chegou a soliciar ao Conselho Regional de Medicina do Acre (CRM-AC) uma vistoria na unidade e constatou, além da falta de profissionais, sobrecarga de trabalho da equipe.

Em Feijó, o prédio do Hospital Geral apresenta uma série de problemas estruturais, além do plantão ser realizado por apenas um médico, segundo o Sindmed. Em agosto desse ano, o CRM informou que a maternidade que é anexa ao hospital podia sofrer uma interdição ética após serem encontradas várias irregularidades.

Em Sena Madureira, enquanto a construção do novo prédio não é finalizada, a população é atendida em uma unidade antiga e inadequada para a cidade, diz o Sindmed. Na cidade, o caso também já virou alvo de investigação do MP-AC por descarte irregular de lixo, falta de servidores, medicamentos e estrutura física.

Já na Maternidade Hospital da Mulher e da Criança do Juruá e no Hospital Regional do Juruá, em Cruzeiro do Sul, segundo o Sindmed, faltam especialistas, sendo que no primeiro existe a carência de obstetras e pediatras, enquanto no segundo faltam neurocirurgião, cirurgiões e dermatologistas para atender a população.