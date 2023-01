Sesacre informa que foram registrados 63 novos casos de coronavírus nesta quarta, 11

O governador Gladson Cameli inspecionou nesta terça-feira, 10, as obras do Museu dos Povos Acreanos, no centro de Rio Branco. O secretário de Obras Públicas, Cirleudo Alencar, o secretário de Educação, Cultura e Esportes, Aberson Carvalho, e o presidente da Fundação Elias Mansour (FEM), Minoru Kinpara, também acompanharam a visita.

A revitalização está em fase de conclusão. Construído na década de 1960, o prédio histórico sediou o Colégio dos Padres e o Colégio Meta. Com recursos próprios do governo do Acre e do Banco Mundial, já foram investidos mais de R$ 14 milhões na obra. Todo o complexo do futuro museu está orçado em R$ 34 milhões.

“O governo está empenhado na inauguração deste espaço. Após o término das obras, vamos focar na compra dos equipamentos, para que a população possa ter acesso ao novo museu, que contará a história do nosso estado”, afirmou Cameli.

De acordo com Cirleudo Alencar, a entrega da revitalização faz parte do planejamento estratégico dos cem primeiros dias da nova administração do governo do Estado.

“O governador pediu celeridade para concluirmos as obras que estão em andamento. Toda a parte de climatização, que foi a mais complexa, já está pronta. Dentro de 30 dias estaremos entregando a revitalização totalmente finalizada para a Secretaria de Educação e a Fundação Elias Mansour”, explicou.

