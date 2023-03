Sesacre divulga Boletim sobre o coronavírus, de 25 de fevereiro a 3 de março

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), em parceria com a Prefeitura de Assis Brasil, iniciou na última quinta-feira, 2, no bairro Bela Vista, as obras de pavimentação asfáltica na Rua João José do Bonfim, primeira via secundária da rua de acesso principal ao município.

A ação também se desenvolve por solicitação do Ministério Público do Acre (MPAC), que irá inaugurar seu novo prédio no local e quer garantir atendimento digno à população.

“Para oferecer apoio às pessoas que mais precisam, o procurador-geral de Justiça do MPAC, Danilo Lovisaro, solicitou que fizéssemos, junto à prefeitura local, essa intervenção, para melhorar o acesso e a trafegabilidade na via”, relata o titular da pasta de Obras Públicas, Cirleudo Alencar.

De acordo com o relatório da engenheira fiscal da obra, Raissa da Silva, as melhorias estão sendo realizadas atendendo à necessidade de cada segmento da via.

“Nesta obra há a execução de três tipos diferentes de serviço. Em um trecho de 240 metros, há pavimentação de tijolo maciço, em outros 200 metros, recomposição da base e sub-base do pavimento, e na terceira há operação de tapa-buraco e uniformização do pavimento”, explica.

