Senadora recebe caderno de proposta de emendas do governo e reafirma parceria com Gladson Cameli

A senadora Mailza Gomes recebeu na tarde desta quinta-feira, 21, em seu gabinete, das mãos do representante do Acre em Brasília, Ricardo França, o caderno de propostas prioritárias para emendas individuais e de bancada referentes à Lei Orçamentária Anual de 2022. Na oportunidade, a senadora reafirmou mais uma vez seu compromisso com o Governo de Gladson Cameli e com o povo do estado do Acre.

Da mesma forma que tem apresentado o caderno aos demais parlamentares, França explicou à senadora que o governo preparou 80 propostas para destinação de emendas, feitas por meio de estudos técnicos da Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag) e que servirão para que os parlamentares possam elencar suas prioridades.

No material apresentado constam 32 projetos voltados para cidadania e segurança; 19 projetos na área de economia e agronegócio; três voltados para gestão institucional e 26 projetos para infraestrutura e desenvolvimento.

Mailza Gomes reafirmou seu compromisso com o povo do Acre e com o governo Gladson, salientando que colocará sua equipe da área orçamentária para definição das prioridades a serem encampadas. “Agradeço o trabalho feito pelo governo, pois dessa forma o trabalho parlamentar de direcionamento de emendas para as obras no Estado será facilitado. Continuamos firmes no compromisso de, ao lado do Governador Gladson Cameli, buscar o progresso do Acre e o seu desenvolvimento”, enfatizou a senadora.

Ricardo França, em nome do Governador Gladson Cameli, agradeceu o trabalho realizado por Mailza Gomes no senado, representando o Acre de uma maneira exemplar e eficaz. “Queremos reiterar a parceria bastante eficaz do governo com a senadora Mailza, parlamentar que não tem medido esforços para que as reivindicações e propostas do nosso Estado tenham voz tanto no parlamento, quanto junto ao Governo Federal”, frisou Ricardo França.