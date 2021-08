Senador Petecão inaugura Feira Popular de Feijó, construída com emenda parlamentar no valor de R$ 500 mil

Em mais uma demonstração de compromisso com os municípios acreanos, o senador Sérgio Petecão (PSD) inaugurou, neste sábado, 14, a Feira Popular de Feijó, juntamente com o prefeito Kiefer Cavalcante (PP). A obra foi executada pela prefeitura, com emenda parlamentar do senador, no valor de R$ 500 mil. Medindo 360 metros quadrados, a estrutura tinha prazo de 8 meses, mas foi concluída antes do previsto. O novo espaço traz muitos benefícios à comunidade, principalmente, aos pequenos comerciantes e produtores da região.

Antônio Leonardo é um pequeno produtor rural do Polo Agroflorestal. Animado, foi o primeiro a chegar ao seu novo local de trabalho para montar sua banquinha e expor seus produtos. Couve, coentro, maxixe, cheiro verde, alface e polpa de frutas, tudo produzido na sua pequena propriedade de 4 hectares. “Essa feira vai melhorar muito a nossa vida, eu tenho expectativa de faturar mais porque as pessoas vão ter um local de referência. Antes, eu vendia meus produtos nas ruas da cidade. Estou muito feliz porque agora vou trabalhar em um espaço ventilado, protegido do sol e com banheiros”, comemorou.

O prefeito Kiefer Cavalcante agradeceu o empenho de Petecão na alocação de recursos para a construção da feira. “O senador Petecão é um parceiro da prefeitura de Feijó há muito tempo, ele não só alocou essa obra aqui, como alocou para máquinas e caminhões. Quando eu chego em Brasília, o gabinete dele é à disposição da cidade. Feijó é muito grato ao senador Petecão por ele olhar nosso município com muito carinho e ter alocado recursos aqui”, afirmou.

Entusiasmado com a inauguração da Feira Popular, Petecão chegou cedo ao local e conversou com os produtores, que montavam a exposição de suas bancas. “A importância dessa obra você vê no semblante das pessoas. Ouvi aqui o depoimento de pequenos produtores, esse pessoal trabalhador, que está vindo dos polos, um espaço digno onde eles podem agora expor seus produtos com dignidade. Sentimento de dever cumprido, saio daqui muito feliz e, se Deus quiser, vamos continuar ajudando Feijó”, disse o senador.

Muitas pessoas visitaram a feira durante a manhã de sábado, onde foi servido um café da manhã, além da música, que animou a festa. O evento de inauguração contou ainda com a presença da deputada federal Jéssica Sales (PMDB), do deputado estadual Marcus Cavalcante(PP) e de outras autoridades do município. O nome da feira é uma homenagem a Mário Raimundo de Souza, empresário do ramo moveleiro, construção e comercial de Feijó, que contribuiu muito para o desenvolvimento da cidade gerando emprego e renda. A família participou da solenidade com blusas, que estampavam sua foto.