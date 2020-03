O senador Sérgio Petecão (PSD) apresentou nesta quinta-feira, 26 de março, iniciativas que minimizam o impacto econômico em meio às ações adotadas contra a disseminação do corona vírus. De acordo com o parlamentar, é de suma importância que as autoridades sanitárias reajam contra o aumento de infectados e mortes decorrentes ao vírus, contudo, paralelamente, existe a necessidade de evitar que setores fundamentais da economia sejam paralisados, podendo ocasionar problemas de proporções ainda maiores.

Entre as propostas, Sérgio Petecão defende que agricultores familiares voltem a ser autorizados a comercializarem seus produtos em feiras abertas. O senador destaca que o encerramento das atividades desses trabalhadores deve causar prejuízos irreparáveis à classe e que feiras abertas oferecem menos risco de contágio.

Outra proposta, pede que restaurantes localizados em estradas e rodovias sejam reabertos. A justificativa detalha que caminhoneiros de todo o país, responsáveis pelo transporte de produtos essenciais, estão evitando o trabalho em função da falta de local para refeição ao longo da jornada de trabalho.

Além disso, Sérgio Petecão pede que as eleições previstas para esse ano sejam adiadas para 2022. O parlamentar esclarece que esse é um tema já amplamente debatido e que visa reduzir o custo operacional das campanhas realizadas a cada dois anos. Com a proposta, as eleições serão unificadas e os custos reduzidos.

O senador defende, ainda, que o Fundo Eleitoral deste ano seja utilizado para as ações de combate ao corona vírus.

Veja, abaixo, mais detalhes de cada proposta:

1) liberar feiras para pequenos produtores

Os produtos da agricultura familiar precisam vender os produtos que cultivam e têm o momento certo para colher. Caso contrário, terão prejuízos irreparáveis. Além disso, o encerramento de suas atividades tende a encarecer o valor final oferecido pelos hortifrutigranjeiros aos consumidores finais em razão da escassez de produtos e da venda realizada por atravessadores. As feiras são ambientes abertos e têm um menor impacto de contágio se comparado aos supermercados que, normalmente, são ambientes fechados.

2) abertura de restaurantes nas estradas

Não podemos para o transporte de gêneros alimentícios, remédios, material hospitalar e outros produtos de primeira necessidade, como o combustível. Os caminhoneiros estão se recusando a viajar por conta da falta de restaurantes abertos nas rodovias para se alimentarem.

3) adiamentos das eleições municipais para 2022 e utilização do Fundo Eleitoral

A proposta vem sendo debatida há muitos anos, unificação as eleições em razão do desgaste e do alto custo para a sociedade. Essa proposta também permitirá direcionar os recursos do fundo eleitoral para o combate ao Covid-19.

