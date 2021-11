Senadinho anuncia retomada das atividades para dezembro

Bateu saudades de um “pé de valsa”? O presidente da Fundação de Cultura Elias Mansour, Manoel Pedro (Correinha), recebeu o coordenador do Senadinho, Wilson Araújo, para tratar sobre a retomada das atividades do Senadinho para dezembro, nesta quinta, 4. As atividades foram paradas há, aproximadamente, um ano e meio devido à pandemia da Covid-19.