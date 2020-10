Sem dar trégua ao crime, o Grupo Tático do 7º Batalhão da Polícia Militar prendeu na noite de sexta-feira (16), por volta das 22h20, uma dupla acusada por tráfico de drogas e crime ambiental. Raimundo Nonato da Silva Ferreira, de 19 anos, e Johnatan Dias da Silva , de 21 anos, foram flagrados transportando quase 17 quilos de maconha em uma motocicleta e um jacaré.

Após obter informações sobre o transporte do material ilícito, o Grupo Tático montou uma barreira na BR-364. De acordo com a polícia, a dupla não obedeceu a ordem de parada, jogou a motocicleta contra um dos policiais, sendo necessário o acompanhamento com a viatura. Os acusados colidiram contra uma guarita próximo da rodoviária do município, onde foi encontrado o entorpecente em um saco e fibra que transportavam.

A dupla recebeu os devidos atendimentos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e em seguida foram levados para a Delegacia da cidade, onde serão tomadas as devidas providências.

