Pando subiu em dois dias para 66 infectados e registrou três mortes pelo vírus. Com esse panorama, ele se soma à situação crítica dos departamentos do leste da Bolívia, Santa Cruz e Beni. Segundo médicos, autoridades locais e especialistas, uma das razões para o aumento de pontos positivos é a falta de controle nas fronteiras, principalmente devido ao fluxo de contrabandistas que entram e saem com uma variedade de alimentos, materiais de limpeza e higiene pessoal, Sem medidas de biossegurança.

“Quando a fronteira estava completamente fechada (o povo) continuou chegando com contrabando de alimentos e material de limpeza. As pessoas usavam pontes ilegais, mesmo passando pelo lado boliviano dos rios para levar ovos, queijos, óleos, escovas de dentes e cerveja. Eles também trouxeram a doença ”, disse um dos funcionários do prefeito de Cobija que preferiu manter seu nome confidencial.

Até a semana passada, Pando havia registrado apenas nove casos. No sábado, adicionou 24 e, de repente, no domingo, atingiu 65 infectados. Este fato causou alarme na população. “O paciente 13 era contrabandista. Ele foi para Abasto (a principal área comercial) e foi quem infectou muitas pessoas. Portanto, ninguém quer mais ir a esse mercado”, afirmou o funcionário.

Antes da pandemia, os bolivianos podiam cruzar a fronteira livremente com o Brasil para comprar alimentos e materiais de limpeza a preços baixos. Os brasileiros vieram ao território nacional para comprar eletrodomésticos e eletrodomésticos. Porém, devido ao surto do vírus, a fronteira foi fechada e as medidas ilegais aumentaram, apesar dos riscos de contrair a doença. Por exemplo, no Acre, 6.600 casos positivos já estão registrados.

Wilson Salazar, ex-presidente da Faculdade de Medicina de Pando, indicou que o contrabando é um dos fatores por trás do aumento de casos de Covid-19 na região. “As pessoas circulavam por lá (Brasil), ou seja, foram para o país vizinho para comprar produtos. Foi assim que surgiram os casos positivos e, em muitos casos, não se sabe quem são seus contatos”, explicou.

O profissional trabalha no hospital de segundo nível Roberto Galindo em Cobija. “Não temos condições de cuidar. Temos quase todo o serviço de medicina interna (equipe) isolado para cuidar de pacientes suspeitos. Não há muitos médicos “, explicou.

Pando em contágio comunitário

O diretor do Serviço Departamental de Saúde (Sede) de Pando Kuniaki Murakami informou que neste departamento eles já estão em um estágio de contágio comunitário. Ele indicou que eles procuram controlar e mitigar a proliferação do vírus. “Temos vários componentes: ajuntando por uma semana contínua e veremos a possibilidade de o departamento ser encapsulado, principalmente nos bairros com o maior número de casos positivos. (Será aplicado) não apenas em Cobija, mas em todo o departamento, explicou.

Murakami disse que as autoridades departamentais deveriam dar tempo à população para fornecer alimentos. Ele explicou que eles decidiram iniciar o tratamento para os vínculos primários com sintomas e todos os pacientes suspeitos para evitar novas infecções. Ele afirmou que, caso um paciente tenha um resultado positivo, eles receberão um kit preparado para atender a esses casos.

Comentários