Sem Arrascaeta, Uruguai empata sem gols com a Coreia do Sul

Camisa 7 garantiu a vitória por 1 a 0 da seleção europeia, que volta a campo na próxima segunda-feira para enfrentar o Brasil

Adversária do Brasil na segunda rodada, a Suíça começou sua caminhada naCopa do Mundo do Catar com o pé direito nesta quinta-feira (24). Em duelo contra Camarões, pelo Grupo G, a seleção europeia venceu por 1 a 0, com gol solitário de Embolo, logo no início da segunda etapa.

Com o resultado, os suíços assumem a liderança momentânea do grupo que tem também Brasil e Sérvia, que se enfrentam ainda hoje, às 16h (de Brasília), no estádio Lusail.

A primeira etapa teve a Suíça no comando das ações com bola, mas quem levou perigo de fato foram os camaroneses. A seleção africana encontrou espaços na defesa suíça e teve chances de abrir o placar no estádio Al Janoub.

Ekambi e Choupo-Moting foram os atacantes que tiveram oportunidades mais claras de balançar a rede, mas Sommer apareceu bem para evitar os gols de Camarões.

Na volta do intervalo, porém, quem abriu o placar foi a Suíça, aos 2′. Em boa trama, Embolo apareceu sozinho na área, depois de ótima jogada de Freuler e Shaquiri, e finalizou completamente livre dentro da pequena área, mas não quis comemorar o gol.

Atrás no placar, os camaroneses se lançaram ao ataque em busca do empate, mas foi a Suíça que mais levou perigo à meta adversária. Rieder e Vargas tiveram ótimas chances de ampliar o marcador, mas Onana foi providencial para evitar o 2 a 0.

Próximos confrontos

A Suíça volta a campo na próxima segunda-feira (28), às 13h (de Brasília), para enfrentar o Brasil, no estádio 974. Já Camarões encara a seleção da Sérvia, também no dia 28, às 7h, no estádio Al Janoub.

FICHA TÉCNICA

Suíça 1 x 0 Camarões (Grupo G – 1ª rodada)

Data e horário: 24/11/2022, às 7h (de Brasília).

Local: Estádio Al-Janoub, em Al-Wakrah (QAT).

Árbitro: Facundo Tello (ARG).

Assistentes: Ezequiel Brailovsky (ARG) e Gabriel Chade (ARG).

Quarto árbitro: Said Martinez (HND).

VAR: Mauro Vigliano (ARG).

Assistente VAR: Fernando Guerrero (MEX), Pau Cebrián Devís (ESP) e Ricardo de Burgos Bengoetxea (ESP).

Gol: Embolo (2º tempo – 2′)

SUÍÇA (Técnico: Murat Yakin)

Yann Sommer; Ricardo Rodriguez, Nico Elvedi e Akanji, Widmer; Sow, Xhaka e Freuler; Ruben Vargas, Embolo e Shaqiri.

CAMARÕES (Técnico: Rigober Song)

Onana; Tolo, N’Koulou, Castelletto e Fai; Oum Gouet, Anguissa, Hongla; Choupo-Moting, Toko Ekambi e Aboubakar.

