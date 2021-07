Seinfra contesta falsa denúncia e mostra que portal nas escolas rurais dará segurança e apoio a estudantes no transporte escolar

A secretaria estadual de Infraestrutura rebateu com rigor suposta denúncia de que o governo estaria fazendo parada de ônibus em ramais em que não há transporte coletivo, a um preço alto. Segundo o secretário Cirleudo Alencar, essa informação é mentirosa e distorce o que ele considera um grande projeto para o ensino rural.

Na verdade, essa estrutura está sendo montada em todas as escolas rurais e serve como um portal da fachada das escolas. Sua função é dar uma estrutura segura para os alunos que utilizam o transporte escolar. Não se trata apenas da estrutura aparente. Foi realizado um trabalho de implantação de calçamento com tijolos, com base sub-base, por 300 metros na entrada da escola para evitar que a poeira atinja as salas de aula e o desembarque dos alunos no tempo do verão ou que a lama prejudique o acesso à unidade escolar no inverno. É um forte apoio para os estudantes que chegam ou saem da escola, que aumenta a segurança do embarque e desembarque.

A cobertura permite abrigo da chuva e do sol, na chegada e saída do ônibus escolar. Haverá estrutura de apoio para o estudante, que nesse portal poderá limpar os sapatos se estiverem sujos pelo acesso de sua casa ao ramal onde passa o transporte e ainda poderá organizar seu material antes de entrar na escola.

O portal agora está desativado em função da suspensão das aulas presenciais mas, com a perspectiva da volta às aulas, talvez em setembro, as escolas terão mais essa infraestrutura para beneficiar os estudantes.

Para Cirleudo, trata-se de uma obra importante e os críticos não procuraram informações antes de fazer denúncias vazias. Ou então consideram que o bem-estar e a dignidade dos estudantes da zona rural não seja importante. Já no início da gestão, o governador Gladson Cameli havia assegurado que daria melhores condições para os estudantes terem acesso às escolas rurais. A entrega de mais de cem novos ônibus escolares se enquadra nesse objetivo, do qual o portal de entrada é estrutura fundamental para dar segurança e dignidade aos alunos.