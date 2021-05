Segurança e boas notícias para Professores do concurso no ano de 2016

Hoje dia 18 de maio de 2021, aconteceu uma reunião com professores que realizaram concurso no ano de 2016, onde o Prefeito Sérgio Lopes e seu Vice Professor Soares, intensificaram a legalidade do referido concurso.

Alguns professores relataram suas preocupações nos anos anteriores, pois diziam que tal concurso seria cancelado, e quando foram para reunião até ficaram preocupados, porém suas preocupações se transformaram em alegria, pois além de serem informados oficialmente que o concurso é legal sim, o prefeito Sérgio Lopes ainda expôs proposta de pagar o retroativo de seus direitos que deveriam estar recebendo desde junho de 2019, que foi aceito com muita alegria por todos os presentes.

O Prefeito Sérgio Lopes, ainda deixou bem claro que suas ações não foram motivadas por forças judiciais, mas pelo simples fato de executar o que é certo, cumprindo o que é lei e dando aos funcionários o que é de direito.

O Vice-Prefeito Professor Soares, expôs que têm um sentimento de alívio e alegria, pois acompanhou a angústia desses Professores quando estava à frente do SINTEAC, que ações executadas como estas estão o deixando bem satisfeito, pois é mais uma prova da valorização do servidor.

A Representante do SINTEAC, uma das diretoras Luzinete Lima, disse estar feliz por poder compartilhar de momentos tão satisfatórios junto com os colegas, pois assim como mencionado pelo Vice-Prefeito Professor Soares, acompanhou a angústia dos colegas, que não sabiam se seriam demitidos ou não, e mais feliz ainda de poder ter o privilégio de olhar nos olhos desses Professores e sentir a segurança de que ninguém de forma ilegal poderá mais desestrutura-los.

Como Presidente do Conselho Municipal de Educação, Luzinete Lima, disse que além das regularizações do concurso de 2016, ainda tinha muitas notícias boas, pois o Prefeito Sérgio Lopes, já deu passe livre para seu Vice-Prefeito Professor Soares buscar alternativas de convênios, para disponibilizar Pós-Graduação e/ou Mestrado aos servidores, focalizando intensificar a qualidade do ensino no Município de Epitaciolândia.