Segurança diz que mais de 80% dos veículos roubados ou furtados são recuperados no Acre

A secretaria de segurança pública do estado do Acre divulgou relatório nesta segunda-feira, 14, afirmando melhoria dos índices de crimes contra o patrimônio e aumento na recuperação de veículos subtraídos em ações criminosas, em todo o território acreano.

Dados do Departamento de Gestão Integrada de Segurança Eletrônica e Contramedidas, mostra que cerva de 83% dos veículos envolvidos em ocorrências de roubo ou furto, são recuperados pelas forças de segurança do Acre.

O levantamento faz referência ao período de 1 de janeiro à 31 maio deste ano. No total, foram registrados 503 ocorrências de roubo ou furto, sendo 472 destes veículos recuperados.

Segundo o chefe do departamento, Alexandre Nascimento, os números refletem os investimentos feitos em tecnologia, com a reativação das câmeras de videomonitoramento e o uso da ferramenta cerco eletrônico que permite o combate à mobilidade do crime em três etapas: 1. Alerta sonoro que indica a passagem de veículos com restrição de roubo ou furto em algum dos pontos de monitoramento; 2. O uso de imagens das câmeras para o acompanhamento do veículo em tempo real; e 3. O acionamento do policiamento de área, que recebe as instruções necessárias e realiza o processo de abordagem.

Em Rio Branco, há 29 pontos estratégicos com câmeras de videomonitoramento instaladas, permitindo o acompanhamento da movimentação da cidade 24 horas por dia, sete dias por semana. O mesmo sistema também está presente nas cidades de Brasileia e Manoel Urbano. Cada município com 10 pontos ativos.