Seguindo o exemplo: prefeito de Assis Brasil também cancela programação do 7 de setembro

O cancelamento do desfile para comemorar o 7 de setembro em Rio Branco, por causa do avanço da nova variante da COVID, surtiu efeito no interior do Estado. O prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, seguiu o exemplo do governador Gladson Cameli e também cancelou toda a programação que iria realizar na tríplice fronteira.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, o gestor confirma a medida justificando que a regressão para a bandeira amarela foi mais um agravante.

“Temos uma responsabilidade muito grande e não podemos brincar com vidas. Não seria prudente na nossa parte manter essa programação se não capital o próprio governador cancelou a programação do Estado. Vamos continuar atentos e cobrando o cumprimento das medidas preventivas. Tenho fé que ainda esse ano iremos comemorar o fim desse tão tenebroso momento”, disse Jerry.

Assis Brasil havia elaborado uma programação que previa inauguração de obras, torneio de futebol, corrida de rua e um show com a Banda Forró Boys.