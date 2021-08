Sebrae no Acre realiza 8º encontro do LIDER Juruá

Aconteceu nesta sexta-feira (30), o encerramento do 8º encontro do LIDER Juruá, programa realizado pelo Sebrae no Acre, no Teatro Nauas, em Cruzeiro do Sul. O programa Liderança para Desenvolvimento Regional (LIDER), é uma iniciativa do Sebrae Nacional que integra lideranças do poder público, entidades privadas e terceiro setor, para o desenvolvimento do território.

Dentro do programa, as lideranças são mobilizadas, sensibilizadas, organizadas e qualificadas para construção e implementação do desenvolvimento econômico na região da qual faz parte. Esta edição do LIDER conta com participantes dos municípios de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Rodrigues Alves.

“Nesse encontro nós percorremos o compromisso público, a governança e institucionalização, os caminhos para o desenvolvimento e a liderança empreendedora através da formação de 38 líderes no Juruá. Levamos a cada prefeitura, a cada líder, a cada município, a possibilidade de se construir em conjunto, a bussola de soluções, a gestão compartilhada, visando a mudança que tanto buscamos”, declarou o diretor-superintendente do Sebrae no Acre, Marcos Lameira.

A programação, realizada nos dias 29 e 30, contou com a apresentação do Plano de Desenvolvimento Regional do Juruá, desenvolvido pelos participantes. “Esse encontro chamamos de compromisso público, onde integramos na sociedade uma agenda positiva que foi construída pelos líderes da regional e foi entregue à sociedade, para que a partir de agora a gente coloque em prática o que já foi discutido”, explicou o gestor do projeto, Marcos Clay.

Para o participante Iderlindo Lopes, que é professor no município de Rodrigues Alves, o LIDER é uma oportunidade de trocar experiências em prol de um bem comum. “Poder participar de um projeto desse é uma grande satisfação, principalmente porque sabemos que no final vamos construir algo que vai beneficiar toda nossa região do Vale do Juruá”, disse.

Com a apresentação do Plano de Desenvolvimento Regional, os participantes passam a atuar na fase de transição, da construção para a aplicação da agenda. “Os líderes que estão envolvidos nesse processo, a partir de agora, vão atuar junto à comunidade, para que tudo aquilo que foi planejado seja efetivamente aplicado. Essas ações planejadas têm impacto regional e contam com a atuação dessas pessoas que foram preparadas para, nesse momento, assumir o protagonismo no processo de desenvolvimento da região”, pontuou Romulo Rende, consultor do Sebrae no Acre.