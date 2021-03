Por meio de agendamento, as mulheres de Assis Brasil, Brasileia e Epitaciolândia receberam atendimento médico especializado do Programa Saúde Itinerante, em parceria com os municípios e a Diretoria de Políticas para Mulheres (SEASDHM), seguindo o cumprimento dos protocolos sanitários. Os atendimentos foram realizados nos dias 26 e 27.

Com o objetivo de fortalecer as ações de promoção à saúde, prevenção de agravos e da disseminação da Covid-19, a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), por meio da Diretoria de Redes de Atenção à Saúde e Saúde Itinerante, vem ofertando atendimentos com uma equipe multiprofissional e especializada.

“Os atendimentos foram voltados para o público feminino e, graças às parcerias, estamos conseguindo alcançar um grande número de pessoas, seguindo os protocolos de saúde em decorrência da Covid. Vamos realizar também em outros municípios do estado”, explica a coordenadora do Programa Saúde Itinerante, Rosemary Fernandes.

A Diretoria de Políticas para as Mulheres, juntamente com a Diretoria de Direitos Humanos da SEASDHM, por meio da equipe multidisciplinar, disponibilizou orientação psicológica, atendimento assistencial e orientação jurídica para as 205 mulheres que procuraram a Unidade Móvel Lilás em Brasileia. Além disso, disponibilizou segunda via do Registro Civil de nascimento, óbito e casamento, e Capacitação em Gênero e Raça.

O atendimento foi centralizado em Brasileia e realizado na Escola Kairala José Kairala. Ao todo foram feitos 733 atendimentos, sendo 35 consultas médicas (clínica geral), 15 na área de pediatria e 134 consultas em ginecologia e obstetrícia. Além de 145 atendimentos de enfermagem, 7 atendimentos do serviço social e 88 receitas dispensadas.

Já os exames, foram 111 laboratoriais, e de apoio diagnóstico: 22 ultrassonografias, 51 preventivos do câncer do colo uterino (PCCU) e um procedimento de exérese de pólipo endocervical. Para a promoção em saúde, foi realizada a distribuição de 135 kits da área de saúde bucal.

