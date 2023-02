Santa Cruz vai disputar 1ª Copa Falcão no interior de Rondônia

Os dois clubes vão participar de dois duelos na nova fase da competição.

O mês de fevereiro vai ser marcado pelo retorno das maiores competições do futebol europeu. Entre elas, estará a Liga Europa. Em sua fase que antecede as oitavas de final, várias equipes de destaque vão entrar em campo para vários grandes duelos. Entre eles, serão realizadas dois Barcelona entre Manchester United.

Os jogos de ida e volta entre o Barça e os Red Devils, assim como os dos outros times, vão ser disputados em um período de uma semana, nos dias 16 e 23. A primeira partida será realizada no estádio Camp Nou, a partir das 14h45, e a segunda no estádio Old Trafford, com o apito inicial marcado para as 17h.

Barcelona

O Barcelona encerrou a sua campanha na fase de grupos da Liga dos Campeões na 3ª colocação do Grupo C, com um total de 7 pontos. O retrospecto da equipe na competição foi de 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas.

Como resultado dessa sequência, o Barça não avançou para o mata-mata nas disputas pela Orelhuda, mas conquistou a oportunidade de jogar pelo título da Liga Europa.

Manchester United

O United terminou a fase de grupos da Liga Europa na segunda colocação do Grupo E. Ao todo, os Red Devils conquistaram 15 pontos com uma campanha de 5 vitórias e uma derrota.

Liga dos Campeões

Fãs de futebol também devem ficar ligados no calendário para o retorno dos confrontos da Liga dos Campeões. A maior competição de clubes do futebol europeu dá o pontapé inicial na sua fase de oitavas de final no dia 14 de fevereiro com seus primeiros dois jogos. Confira mais informações sobre essas partidas abaixo:

14/02 – Milan x Tottenham Hotspur – Estádio Giuseppe Meazza, a partir das 17h

14/02 – Paris Saint-Germain x Bayern de munique – Estádio Parque dos Príncipes, a partir das 17h

Apostas

Interessados em fazer apostas nessas e em outras partidas das principais competições do futebol mundial, bem como em disputas de outras modalidades esportivas, como basquete e beisebol, devem aproveitar para conhecer o site do F12.Bet. A plataforma também conta com um cassino online para os seus usuários.

Sobre o F12.Bet

Baseada nos pilares da facilidade, velocidade e experiência, a plataforma F12.Bet acolhe os seus jogadores com o que há de melhor no universo de apostas. Após um cadastro que pode ser realizado em segundos na ferramenta, é possível fazer seus lances nas mais diversas modalidades esportivas com um alto nível de segurança.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários