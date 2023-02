Saiba como garantir passagens aéreas por R$ 199 (ida e volta) para o Rio de Janeiro e Fortaleza

Ofertas valem para viagens entre fevereiro e novembro do ano que vem e incluem outras cidades em diversas regiões do país.

Para Maceió há opções de voos para 2024 por R$ 258 (ida e volta). (Foto: CanvaPro).

Com ofertas imperdíveis, está na hora de garantir a viagem de 2024. As passagens saindo de Porto Velho estão na promoção, incluindo destinos no Nordeste, onde estão as praias mais famosas e mais buscadas pelos brasileiros. Para Fortaleza, por exemplo, os bilhetes de ida e volta estão custando apenas R$ 199, já com as taxas incluídas. E ainda dá para escolher a melhor data da viagem.

Os voos saindo de Porto Velho ajudam os consumidores do Acre, onde os preços são mais altos, a viajar mais de avião garantindo economia. E as opções para o Nordeste não param por aí. Além de Fortaleza, tem outros destinos com preços mais baixos. Os voos para João Pessoa, Maceió, Natal, Porto Seguro, Recife e Salvador estão sendo vendidos a R$ 258. Outra opção é São Luís, que tem bilhetes custando R$ 255.

Garanta aqui passagens Porto Velho/Fortaleza por R$ 199 (ida e volta)

Mais ofertas de Porto Velho

Por apenas R$ 199, você consegue comprar passagens de ida e volta, por exemplo, para passar o verão do ano que vem no Rio de Janeiro. Os bilhetes saindo de Porto Velho para a capital fluminense estão em oferta e dá para escolher datas de fevereiro a novembro de 2024.

Outros destinos estão com o mesmo preço. É o caso de São Paulo e Porto Alegre. As passagens de ida e volta para esses locais também custam apenas R$ 199. Lembrando que o valor já inclui taxas e é possível escolher a melhor data da viagem. Todos os links com os valores promocionais estão logo abaixo.

Regras dos voos

As datas escolhidas serão preferencialmente mantidas, mas há casos de o bilhete ser marcado também um dia antes ou depois. Mas a dica antes de comprar as passagens é ler todas as regras desta promoção.

Os valores poderão ser parcelados em 12 vezes pelos principais cartões de crédito. Se o pagamento for boleto o parcelamento poderá ser em 6 vezes. Lembrando que no caso de atraso em uma das parcelas a reserva da passagem aérea é cancelada.

Voos de ida e volta com taxas inclusas

fevereiro a junho-2024

Porto Velho para Manaus – R$ 242

fevereiro a junho-2024

Porto Velho para Brasília – R$ 255

fevereiro a junho-2024

Porto Velho para Curitiba – R$ 255

fevereiro a junho-2024

Porto Velho para Florianópolis – R$ 258

Novembro-2024

Porto Velho para Fortaleza – R$ 199

fevereiro a junho-2024

Porto Velho para Foz do Iguaçu – R$ 258

fevereiro a junho-2024

Porto Velho para João Pessoa – R$ 258

fevereiro a junho-2024

Porto Velho para Maceió – R$ 258

fevereiro a junho-2024

Porto Velho para Natal – R$ 258

fevereiro a junho-2024

Porto Velho para Porto Alegre – R$ 199

fevereiro a junho-2024

Porto Velho para Porto Seguro – R$ 258

fevereiro a junho-2024

Porto Velho para Recife – R$ 258

novembro-2024

Porto Velho para Rio de Janeiro – R$ 199

fevereiro a junho-2024

Porto Velho para Salvador – R$ 258

fevereiro a junho-2024

Porto Velho para São Luís – R$ 255

Janeiro a junho-2024

Porto Velho para São Paulo – R$ 199

Faça aqui a sua pesquisa e garanta desconto para outras datas na compra das passagens aéreas

Comprou as passagens? Faça aqui a reserva do hotel com descontos especiais

Leia aqui outras notícias sobre viagens e promoções

Atenção: O site Alto Acre não vende passagens aéreas, pacotes de viagens ou reservas de hotéis. O site apenas divulga as promoções, ficando o leitor livre para escolher a melhor opção

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários