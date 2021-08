RJ suspende aulas presenciais da rede estadual na capital e em 35 cidades após aumento de casos de Covid

Segundo a secretaria, os estudantes terão aulas remotas e as unidades funcionarão apenas para atividades administrativas, como a retirada de material pedagógico e do kit alimentação, além de entrega de documentos e matrícula de alunos.

Os outros 56 municípios estão autorizados a oferecer aulas no modelo de ensino híbrido – presencial e remoto – nas escolas estaduais. As unidades deverão realizar as adequações necessárias para cumprir os protocolos de combate a Covid.

As escolas particulares, vinculadas ao sistema estadual de Educação, deverão funcionar seguindo as normativas dos municípios em que estão localizadas. As autoridades da Saúde e da Vigilância Sanitária municipais devem fazer o acompanhamento e a fiscalização do cumprimento dos protocolos sanitários.