O secretário de saúde de Rio Branco, Frank Lima, declarou na manhã deste domingo (28) que o Ministério da Saúde está analisando a possibilidade de antecipação da vacinação aos profissionais da educação. Essa é uma solicitação do Ministério da Educação.

Segundo ele, o pedido é necessário para retomada das aulas em todo o país, que estão paradas desde março do ano passado, devido à pandemia do coronavírus. “Esse é um desejo do governo, nossos vovôs já estão sendo vacinados. O medo era das crianças levarem o vírus aos idosos, mas, agora, eles já estão sendo vacinados. Se vacinarmos os trabalhadores da educação, será um grande passo para retomada das aulas”, ressaltou.

O gestor da prefeitura da capital contou que o governo do Acre disponibilizou mais de 4 mil doses dos imunizantes enviados pelo Ministério da Saúde nesse fim de semana, com isso, o município irá avançar na campanha de vacinação. “Se Deus quiser, vamos poder vacinar os idosos até 66 anos, estamos à frente de muitas cidades no país”, argumentou.

