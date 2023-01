Richarlison concorre ao prêmio Puskas por golaço pela seleção na Copa do Mundo; veja indicados

Pia Sundhage, treinadora da seleção feminina do Brasil, foi indicada e concorre com outras cinco técnicas

pós a derrota precoce na fase eliminatória na Copa do Mundo, o técnico Tite não foi indicado para o posto de melhor treinador de 2022 no prêmio The Best, da Fifa. A lista de candidatos tem Lionel Scaloni, campeão do mundo com a Argentina, e Didier Deschamps, vice-campeão com a França no Catar.

Pelo futebol feminino, porém, as coisas mudam. Pia Sundhage, atual treinadora da Seleção Brasileira de Futebol Feminino, está entre as indicadas ao prêmio de melhor técnica da modalidade. Além de Pia, outras três mulheres foram indicadas pelo trabalho desempenhado em seleções femininas.

Em 2022, a seleção de Pia conquistou a Copa América. Durante o ano, foram 19 jogos, somando 12 vitórias, três empates e quatro derrotas. Já entre as concorrentes da treinadora sueca, três levantaram taça em 2022: Sarina Wiegman conquistou a Eurocopa com a seleção inglesa; Sonia Bompastor levantou a Liga dos Campeões, o Campeonato Francês e a Supercopa Francesa pelo Lyon; e Emma Hayes venceu o Campeonato Inglês e a Copa da Inglaterra com o Chelsea.

Veja a lista de indicadas ao prêmio de Melhor Treinadora de Futebol Feminino:

Sonia Bompastor (Lyon)

Emma Hayes (Chelsea)

Bev Priestman (Canadá)

Pia Sundhage (Brasil)

Martina Voss-Tecklenburg (Alemanha)

Sarina Wiegman (Inglaterra)

No futebol masculino, entre os indicados, três trabalharam na Copa do Mundo. Além de Scaloni e Deschamps, Walid Regragui fez história ao ser o primeiro treinador a levar um país africano à semifinal do torneio.

Pelos clubes, Carlo Ancelotti ganhou quase tudo o que era possível com o Real Madrid: Liga dos Campeões, Campeonato Espanhol, Supercopa da Uefa e Supercopa da Espanha. Já Pep Guardiola conquistou “apenas” a Premier League em 2022.

Confira os indicados ao posto de Melhor Técnico do Futebol Masculino:

Carlo Ancelotti (Real Madrid)

Didier Deschamps (França)

Pep Guardiola (Manchester City)

Walid Regragui (Marrocos)

Lionel Scaloni (Argentina)

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários