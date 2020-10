Os representantes dos dois órgãos também trataram de uma série de assuntos e afinaram ainda mais a relação institucional entre as entidades.

O presidente da Cooperativa de Crédito e Investimentos do Acre (Sicoob Acre), José Generoso, e a procuradora-geral do Ministério Público do Acre (MP-AC), Kátia Rejane, se reuniram na última segunda-feira, 5, para dialogar sobre a proposta de convênio da entidade financeira para os membros e servidores da instituição de Justiça. Os representantes dos dois órgãos também trataram de uma série de assuntos e afinaram ainda mais a relação institucional entre as entidades.

Na reunião, o presidente explicou que como cooperados, os integrantes do MP-AC passam a ter status de sócios na cooperativa, já que podem participar ativamente dos resultados obtidos pela, com a divisão anual de lucros. Além disso, ele também especificou os serviços de conta corrente, oferta de crédito, investimento, cartões, previdência, consórcio, seguros, cobrança bancária, adquirência de meios eletrônicos de pagamento entre outras diversas soluções financeiras.

“Nossa proposta é fazer um convênio que atenda aos membros e servidores do Ministério Público do Acre em todo o estado, pois temos agências em Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Brasileia e Acrelândia. Queremos estreitar o relacionamento com membros e servidores dessa instituição, por isso tratamos sobre a parte legal e jurídica em relação às questões de convênio. Espero que tenhamos boas resoluções com uma parceria benéfica para todos os lados”, explicou Generoso.

De acordo com o presidente, o Sicoob Acre já mantém outras parcerias com o Ministério Público do Acre como patrocinador do Prêmio de Jornalismo do órgão fiscalizador, que é realizado há dez anos e prestigiado por toda a sociedade acreana, e outras iniciativas. Kátia Rejane agradeceu a visita e a parceria na colaboração da cooperativa. “É uma proposta que visa elevar a informação fidedigna sobre o trabalho do MP-AC. Muito obrigada ao Sicoob pela parceria nessa premiação”.

Além de José Generoso e Kátia Rejane, também participaram ainda da reunião a gerente comercial da cooperativa de crédito, Silvana Lira, o assistente de marketing, Miracélio do Vale, e os diretores de Finanças do MP-AC, Reginaldo Prates, e Comunicação, Kelly Souza. O encontro seguiu todas as recomendações das autoridades de saúde relativas a prevenção contra o novo coronavírus e foi realizado adotando o distanciamento social adequado para evitar o contágio.

