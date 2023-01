Reforma tributária é questão central para o governo, diz Alckmin

Tricolor foi com força máxima para a primeira partida da temporada; Joanderson, contra, e Alan anotaram os gols

O Fluminense estreou na temporada de 2023 neste sábado (14) diante do Resende, no Estádio Raulino de Oliveira, pela primeira rodada do Campeonato Carioca, e venceu por 2 a 0.

Contrariando as três estreias dos outros rivais, o Fluminense foi ao gramado com força máxima, utilizando a base da equipe que terminou o último Brasileirão na terceira colocação. Bem entrosado, o Tricolor comandou as ações nos primeiros 45 minutos.

Os comandados de Fernando Diniz abriram o placar em belo contra-ataque aos 19 minutos. Calegari inverteu para Jhon Arias, que encontrou Germán Cano sozinho na área. O artilheiro tentou ajeitar para o meio da área usando a cabeça, mas a bola desviou no zagueiro Joanderson e morreu no fundo da rede do Resende. A arbitragem marcou gol contra.

Na segunda etapa, o técnico tricolor promoveu as estreias de Keno, atacante ex-Atlético-MG, e Lima, meia ex-Ceará. O Resende cresceu, quase empatou em finalização de Zizu, mas Fábio fez brilhante intervenção frente a frente com o atacante do Gigante do Vale.

O Flu, no entanto, conseguiu fechar a conta aos 42 minutos. Alan recebeu na grande área, driblou o goleiro Jefferson e foi derrubado. O pênalti foi assinalado pelo árbitro Yuri Elino Ferreira, e o próprio Alan foi para a cobrança, apenas deslocando o arqueiro do Gigante do Vale com toque sutil no canto esquerdo.

Próximos jogos

O Fluminense volta a campo na próxima terça-feira (17), contra o Nova Iguaçu, às 21h10, no Maracanã. Já o Resende enfrentará o Bangu no dia seguinte, às 15h30, em Moça Bonita.

FICHA TÉCNICA

RESENDE 0 X 2 FLUMINENSE

Local: Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)

Data e hora: sábado (14/1), às 16h

Árbitro: Yuri Elino Ferreira

Assistentes: Carlos Henrique Alves Filho e Raphael Carlos Tavares

Gol: Joanderson (GC) 19’/1ºT e Alan 42’/2T (Fluminense)

Cartões amarelos: Bartell e Kevyn Lucas (Resende)

RESENDE: Jefferson; Bartell, Joanderson, Rayne e Kevyn Lucas; Paulo Victor (Khevin Fraga), Dener (Wallace) e Geovani (Stefano); Igor Bolt, Léo Itaperuna (Bismarck) e Balotelli (Zizu). Técnico: Sandro Sargentim.

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Manoel e Calegari; André, Martinelli (Felipe Melo), Yago Felipe (Keno), Jhon Arias (Marrony) e PH Ganso (Lima); Germán Cano (Alan). Técnico: Fernando Diniz.

