“Que papelão”, diz Eduardo Ribeiro ao rechaçar atitude de Petecão de retirar Pablo Bregense da liderança na Aleac

Na próxima quinta (13) e sexta-feira (14), o Sebrae no Acre participa do 1º Festival Techjovem Digital Rio Branco/Amazônia, evento realizado pela Prefeitura de Rio Branco e que visa estimular os jovens ao empreendedorismo na área de tecnologia a inovação, com foco no desenvolvimento sustentável.

No primeiro dia do evento, às 17h, a Instituição participa do painel “Empoderando os Estudantes Empreendedores no Ecossistema das Startups”. Já na sexta-feira (14), às 16h, a participação será no painel “As soluções de energias renováveis para um amanhã sustentável”.

De acordo com o gestor de inovação do Sebrae no Acre e um dos palestrantes no evento, Jorge Freitas, o estado tem um grande potencial para o desenvolvimento de soluções sustentáveis por meio das startups. “Atualmente, o Acre é o terceiro estado da região Norte com mais startups e negócios inovadores cadastrados no Sebrae Startups, o que demonstra que nossos empreendedores têm uma visão inovadora para negócios. A maioria está nos segmentos de agronegócio, educação, impacto socioambiental, alimentos, bebidas, saúde e bem-estar, gestão e consultoria. E o Sebrae vem apoiando estes negócios por meio de mentorias e consultorias para ajudá-los a ajustar os modelos de negócios, validar produtos e serviços, como também aproximá-los do mercado, investidores e potenciais parceiros que possam ajudar a empresa crescer”, afirmou o gestor.

Durante o painel, os participantes vão conhecer mais dos projetos desenvolvidos pela entidade voltados para startups e histórias de jovens que já estão na jornada empreendedora. No stand, os participantes do evento poderão conhecer os produtos e soluções que podem ajudar as empresas locais a inovarem em seus negócios, oportunizando a geração de novos clientes, evitar desperdícios, prototipar novos produtos, trabalhar a transformação digital em seus empreendimentos entre outros. Esse conjunto de produtos, soluções e serviços ajudam o pequeno negócio a aumentar sua produtividade e lucratividade, e por consequência a sua sustentabilidade.

A startup Puddy recebeu o apoio do Sebrae e afirma ter sido essencial para o seu desenvolvimento. “Nos ajudou a entender melhor o mercado, a planejar nossas estratégias e a melhorar nosso produto. Com a orientação durante o processo de aceleração, conseguimos evitar muitos erros e crescer mais rápido. Além disso, o Sebrae nos conectou com pessoas importantes e abriu portas para novas oportunidades, como a de exportação junto à APEX. Sem esse apoio, nossa jornada teria sido muito mais difícil”, declarou Victor Antunes Vieira, advisor da Puddy.

Sobre o evento

O TECHJOVEM DIGITAL RIO BRANCO/AMAZÔNIA 2024, será realizado nos dias 13 e 14 de junho de 2024, no ginásio do SESC Bosque em Rio Branco. O evento contará com palestras, exposições interativas de soluções tecnológicas e apresentações de experiências locais de sucesso. Será emitido Certificado de Participação em Evento de Extensão para os participantes do Festival que assistirem aos Painéis.

Consulte a programação completa e faça sua inscrição pelo site https://techjovem.riobranco.ac.gov.br/inscricao

