Quase 60% dos municípios do Acre não registram novos casos de Covid-19 desde o início do mês

POR EVERTON DAMASCENO

A Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) informa que quase 60% dos municípios acreanos estão sem registrar casos de covid-19 desde o dia primeiro do mês de setembro.

Ao todo, são 13 das 22 cidades, a saber: Acrelândia (1.796 casos), Bujari (1.139), Capixaba (673), Feijó (3.337), Jordão (706), Manoel Urbano (907), Porto Acre (1.550), Porto Walter (551), Rodrigues Alves (1.015), Santa Rosa (1.014), Senador Guiomard (1.202), Tarauacá (6.589) e Xapuri (3.029).

No mesmo período, um acreano da cidade de Rio Branco faleceu em decorrência do doença. Mais de 540 pessoas também receberam alta médica.

Ocupação dos leitos de UTI Covid-19

O índice de ocupação dos leitos da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) segue baixando no Acre. O Estado está com o melhor cenário do país, com apenas 7% da capacidade total com pacientes em estado grave doença, de acordo com o levantamento realizado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e publicado nesta quinta-feira (9).

O observatório anterior, lançado no último dia 3 de setembro, apontava para ocupação de 9% das UTIs no Acre – apresentando agora uma redução de mais de 20%.