Qualidade da água distribuída pelo Depasa em Epitaciolândia pode comprometer saúde da população; veja o vídeo

Moradores de Epitaciolândia denunciam a péssima qualidade da água destinada à população pelo Depasa. Em um vídeo enviado, ao jornalismo do Notícias da Hora, é possível nota a falta de tratamento mínimo da água disponibilizada pela autarquia.

Ainda de acordo com a denúncia, a água além de suja, está contaminada com óleo. Ainda de acordo com os denunciantes, o caso configura um crime contra a saúde pública de Epitaciolândia e pedem providências do Ministério Público do Acre (MPAC) quando à qualidade do material distribuído às residências.

“Faz tempo que os filtros das estações de tratamento estão merecendo reparos e eles não fazem a manutenção, por isso está indo assim”, alerta especialistas que trabalham no sistema de abastecimento consultado pelo Notícias da Hora.