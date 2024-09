Projeto Cidadania e Justiça na Escola encerra atividades com entrega de prêmios para melhores redações

Ação promoveu palestras sobre direitos e deveres em 12 escolas de ensino fundamental da rede pública e após crianças confeccionam textos que são analisados e os melhores de cada escola e também os três primeiros lugares geral recebem prêmios

“De uma forma legal e divertida a Cartilha da Justiça me ajudou a compreender sobre a importância de conviver com o próximo de forma harmoniosa. Também despertou em mim a vontade de aprender mais sobre justiça e cidadania, onde todos devem cumprir seus deveres como cidadãos e exigir que seus direitos sejam respeitados”, escreveu a estudante Ellen Rose Pereira Marques na redação vencedora do 1º lugar do Projeto Cidadania e Justiça na Escola deste ano. A estudante leu o texto durante cerimônia de encerramento das atividades de 2024, nesta sexta-feira, 20, na Escola José Potyguara.

Ao longo do ano foram realizadas palestras em 12 escolas do 5º ano do Ensino Fundamental da rede pública. As unidades que receberam magistradas, magistrados, promotores, advogados e colaboradores foram: Escola Chico Mendes, José Potyguara, Álvaro Vieira da Rocha, Elias Mansour Simão Filho, Francisco Oiticia, Monte Castelo, Francisco Salgado Filho, Georgete Eluan Kalume, Governador José Augusto, Clínio Brandão, José Sales de Araújo e Luís de Carvalho Fontinelle.

O projeto é realizado pelo Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) por meio da Coordenadoria da Infância e Juventude (CIJ) e da Escola do Poder Judiciário do Acre (Esjud), junto com a Associação dos Magistrados do Acre (Asmac), e também conta com a parceria da Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC), Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Acre (OAB/AC) e a Secretaria Municipal de Educação.

Após as palestras, as alunas e alunos de cada escola atendida elaboram redações que foram avaliadas e premiadas. Nesta manhã foram entregues certificados para as melhores redações de cada escola e depois realizada a premiação dos três primeiros colocados entre todas as unidades de ensino participantes. Cada um dos três primeiros ganhou um tablet, doado pela Asmac, e uma bolsa feita de resíduos plásticos, uma ecobag, para as mães das crianças vencedoras.

Estavam no dispositivo de honra da cerimônia de encerramento as desembargadoras Regina Ferrari (presidente do TJAC) e Waldirene Cordeiro (coordenadora da CIJ), o juiz de Direito Gilberto Matos (presidente da Asmac), o defensor público Celso Araújo e a diretora da Escola José Potyguara, Denise de Souza. Todas e todos conversaram com as crianças presentes sobre a importância de se dedicarem aos estudos, além de alertarem para necessidade de transformação das práticas, especialmente, nossas condutas em relação ao meio ambiente, para que tenhamos um futuro melhor.

“Todo país que investiu desde o pré-natal de uma mãe até o Ensino Fundamental, investiu em creches, investiu em Educação, esses países prosperaram. Não há como nós guindarmos o lugar de prosperidade, de fraternidade de um mundo mais amoroso se não investirmos na Educação das nossas crianças, especialmente, porque a primeira infância é primordial. Nós sabemos o quanto custa a falta de um colo para uma criança na primeira infância, na segunda infância, o quanto custa um apoio, o quanto custa a falta de uma proteção e quanto custa a falta de Educação”, declarou Ferrari.

A coordenadora da CIJ, desembargadora Waldirene Cordeiro, discorreu sobre a importância da Educação e dos professores para a sociedade. A magistrada falou diretamente com as crianças presentes sobre a responsabilidade de cada um na promoção da cidadania, construção da paz e consciência ambiental.

“Vocês têm muito direitos, mas também tem obrigações. Qual a primeira obrigação que vocês têm aqui na escola, crianças? Estudar. Vocês têm que lembrar que tem crianças que infelizmente ainda não conseguimos trazer para escola. Então, aproveitem a oportunidade. Esse projeto é para começar a trabalhar com vocês, o que é servir ao seu país, seu Estado. É buscar sempre a paz, não brigar. Ser um bom cidadão, respeitar os colegas, a professora, pais e lembrar das sete palavrinhas mágicas: bom dia, boa tarde, boa noite, com licença, por favor, muito obrigada e aquele abraço”, falou Cordeiro.

O presidente da Asmac aconselhou as pequenas e os pequenos a sempre empenharem-se nas atividades: “Tudo que forem fazer, façam bem feito, façam o melhor de vocês. Desde a atividade que o professor passar para vocês, para escrever, a missão que seus pais derem para vocês fazerem dentro de casa. Isso nos torna melhores, seja lá qual for o objetivo de vocês, o que vocês pensam para o futuro, todo mundo quer ser feliz, ter uma vida boa. Mas, sempre que tiverem algo para fazer, façam o melhor que puderem”.

