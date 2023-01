Procurador-geral visita e presta solidariedade a delegado vítima de racismo

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, recebeu na manhã desta quinta-feira (5), o reitor do Instituto Federal do Acre (Ifac), Ubiracy Dantas e equipe. A conversa foi sobre a transferência do Núcleo da Baixada do Sol para a Transacreana, mas que para isso ocorra, precisa do apoio da prefeitura na implantação de linha de transporte regular na região, assim como a construção de paradas de ônibus e reforço na sinalização de trânsito.

De acordo com o prefeito, o Instituto poderá contar integralmente com o apoio da prefeitura para viabilizar o funcionamento do Campus Agrícola – Transacreana, tendo em vista que a essa implantação significa mais desenvolvimento para a capital.

“O que for necessário e que a prefeitura tenha condições, não tenha dúvida de que vamos ajudar o máximo que pudermos, para implantar o mais rápido possível essa escola em Rio Branco”, disse.

“O prefeito já saiu com alguns encaminhamentos com relação a acelerar essa demanda para a RBTrans com relação às linhas de transporte, onde também já saiu uma demanda para nos reunirmos com o Governo do Estado para formalizarmos uma parceria no sentido de melhorar o acesso do transporte público naquela região.”

Ainda de acordo com o reitor, o Núcleo da Baixada do Sol não vai deixar de funcionar, mas passará por algumas mudanças.

“Ele vai se transformar em um Centro de Referência em Educação à Distância que poderá ter cursos nos diversos eixos tecnológicos, principalmente aqueles na área de informática a agronegócio”, explicou.

O secretário municipal de Agropecuária, Eracides Caetano, explicou que a Seagro pretende auxiliar na área de pesquisa e desenvolvimento tecnológico do campus, com a implantação de sementadeiras de arroz e feijão, voltadas para atender o produtor rural da região e também para serem usadas como espaço pedagógico na aprendizagem e pesquisa dos alunos.

“Eles nos chamaram para várias parcerias que aceitamos, além da questão do transporte e das áreas de pesquisa. Então, vamos fazer essa parceria com o Ifac, que será muito importante para a Prefeitura de Rio Branco e população”, afirmou.

