O cacique Fernando Rosas Katukina, de 56 anos, do Povo Noke Koi da Terra Indígena Katukina do rio Campinas, em Cruzeiro do Sul-AC, morreu na madrugada desta segunda-feira (1º) na aldeia Campinas. De acordo com informações do jornalista Leandro Altheman, do Juruá em Tempo,

Fernando sofria de diabetes há alguns anos e encontrava-se visivelmente debilitado quando recebeu a vacina anticovid Coronavac no dia 20 de janeiro. Familiares e pessoas próximas atribuem à diabetes a causa de seu falecimento.

Fernando Rosas Katukina, chamado na língua de seu povo de “Kapi Icho” foi a primeira geração do povo Noke Koi a crescer em terras já demarcadas; seu pai, Antônio Rosas foi um dos responsáveis pela luta de demarcação da TI Katukina do rio Campinas. Fernando foi uma das principais lideranças na articulação com o governo do estado pelas ações de mitigação da construção da BR-364 que atravessa a terra indígena.

*Com informações de Leandro Altheman

Comentários