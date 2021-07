Primeira-dama acompanha trabalho de maquinário pesado nos ramais

assessoria

A primeira-dama do Estado, Ana Paula Cameli, visitou nesta quarta-feira, 21, o ramal Pentecoste em Cruzeiro do Sul, onde os maquinários pesados estão trabalhando na manutenção do ramais da Vila Assis Brasil.

A região é a maior produtora de farinha do Juruá. Com o trabalho das máquinas pesadas na manutenção, aterro, limpeza de bueiro e aplicação de camada vegetal, o escoamento da produção será facilitado, além de possibilitar uma melhor acessibilidade às mais de 400 famílias que moram no local.

“Esse trabalho é necessário para facilitar tanto o transporte das pessoas como das nossas mercadorias, pois aqui é um dos ramais de maior produção de farinha de mandioca. Estávamos com uma frota muito debilitada e agora com as máquinas novas vamos adiantar o serviço, é uma ação de muita valia para a população”, afirmou o operador de máquina e um dos moradores mais antigos da região, Elson de Oliveira.

O governador Gladson Cameli entregou na último sábado, 17, os 12 veículos pesados que vão reestruturar o Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre). São três motoniveladoras, três pás carregadeiras, três retroescavadeiras e três caminhões basculantes, um investimento total de R$ 5,9 milhões que irá atender o Vale do Juruá, sobretudo os mais de 89 mil moradores da zona rural.

“Saio desta ação com o coração cheio de orgulho, pois sabemos que a população precisa dessa atenção e dessa atuação. O Deracre vem prestando um importantíssimo trabalho na manutenção dos ramais, o que auxilia principalmente no escoamento da produção da região”, destacou a primeira-dama, Ana Paula Cameli.

O Deracre atua em parceria com as prefeituras dos municípios de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, para conhecer a necessidade a ser atendida por cada região. “Já estou realizando reuniões com os gestores desses municípios, com o objetivo de nos unir para dar uma resposta mais rápida à população”, pontuou o diretor-geral do Deracre no Juruá, Luciano Oliveira.