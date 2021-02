A Polícia Rodoviária Federal prendeu, na manhã desta terça-feira (16), uma dupla de traficantes que trazia quase uma tonelada de maconha em um caminhão Mercedes Benz. A droga estava em várias caixas seladas escondidas no meio de uma carga de tábuas. O flagrante aconteceu na BR 158, em Palmeira das Missões (RS).

Em uma operação de combate à criminalidade orientada pelo serviço de inteligência da PRF, os policiais interceptaram um caminhão com placas de São Paulo que estava vindo de Santa Catarina e ingressando no Rio Grande do Sul. A suspeita é que o veículo estaria sendo utilizado por criminosos.

O Mercedes foi avistado no km 90 da BR 158, onde foi abordado. O caminhão estava com uma carga de tábuas. Depois de retirarem parte da carga, os policiais encontraram várias caixas de madeira acondicionadas no meio das tábuas. Dentro delas havia 796 tabletes de maconha, pesando aproximadamente 800 quilos.

A apreensão representa um prejuízo financeiro estimado em 1 milhão de reais ao crime organizado.

Ambos moradores do estado de São Paulo, motorista e passageiro do caminhão, de 38 e 50 anos, foram presos e encaminhados à Polícia Civil local, assim como a droga e o veículo.

