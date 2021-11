PRF apreende 22 celulares sem nota fiscal durante blitz na BR 317

O prejuízo foi grande após uma abordagem de rotina realizada por patrulheiros da Polícia Rodoviária Federal – PRF, em uma barreira na BR 317 sentido Epitaciolândia/Rio Branco, neste final de semana.

Com o aumento de fiscalização nas estradas que dão acesso para a fronteira do Acre com o Peru e Bolívia, um cidadão chamou atenção por seu nervosismo e teve sua bagagem verificada.

Foi quando os patrulheiros localizaram o motivo. Cerca de 22 smartphones de marca famosa e de alto valor, estavam sendo levados de forma clandestina, sem notas fiscais, caracterizando contrabando, sem o devido pagamento dos impostos.

Todo os aparelhos que provavelmente foram adquiridos na cidade de Cobija, capital do estado de Pando, lado boliviano, foram apreendidos e levados para a sede da delegacia da Polícia Federal em Epitaciolândia, que por sua vez, será encaminhado à sede da Receita Federal e dado o perdimento total, caso não seja apresentado a nota fiscal no tempo estipulado.