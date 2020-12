DEU RUIM, O ÁUDIO VAZOU COMPANHEIRA…

Willamis França, do Notícias da Hora

A presidente do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores, Selma Neves, chamou, em um áudio enviado a um grupo de mulheres no WhatsApp, a prefeita de Rio Branco, Socorro Neri (PSB) de “vagabunda” e o prefeito eleito Tião Bocalom de “opressor”. Selma Neves, que também diz ser presidente de uma entidade de mulheres negras, abusa da autoridade para intimidar as componentes do grupo.

“Bocalom não precisa nem dizer quem ele é. Ele está do lado de quem? Eles só massacraram a gente. São da direita. Nós defendemos a bandeira de esquerda. Quem deu voz a nós foi a esquerda. Estou fora”, disse Neves.

Ao falar às companheiras de grupo, no início do áudio, a petista faz um relato sobre a discriminação. Em seguida, ela comenta as eleições municipais na capital acreana e ataca dizendo que a prefeita Socorro Neri e Tião Bocalom não precisam delas.

Entramos em contato com a assessora da prefeita Socorro Neri, Socorro Camelo. Esta informou ao Notícias da Hora que Socorro Neri vai mover uma ação judicial pedindo retratação por parte de Selma Neves e a sua condenação por injúria e difamação.

Escute o áudio

