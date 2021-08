Presas que mataram companheira de cela degolada com gilete começam a ser julgadas no Acre

As acusadas de matar a detenta Jamilly Ferreira Barbosa, achada morta dentro da Unidade de Regime Fechado Feminina de Rio Branco, Ana Clara Freitas Sá e Valdereis de Souza Nascimento, vão a julgamento nesta terça-feira (17) na 1ª Vara do Tribunal do Júri, em Rio Branco.

Jamilly foi morta no dia 22 de novembro do ano passado pelas duas colegas de cela. A detenta tinha problemas mentais e não deixava as companheiras dormirem. A informação foi confirmada pelo Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen-AC) na época do crime.

Conforme o processo, em depoimento Ana Clara disse que ela e a companheira Valdereis dividiam a cela com Jamily há cerca de seis meses e ela apresentava problemas mentais. Elas alegaram que já tinham pedido que fosse trocada de lugar.

No dia do crime, Valdereis disse que Jamilly estava bem até o momento da entrega do café da manhã, quando de forma inesperada jogou café no peito de Valdereis, que reagiu e empurrou ela, depois chutou e em seguida pegou a gilete que tinha usado para tirar a sobrancelha e cortou a garganta da vítima.

As duas foram denunciadas pelo Ministério Público Estadual (MP-AC) por homicídio, com as qualificadoras de usar meio cruel para execução do crime e por usar recurso que dificultava a defesa de vítima.

As acusadas estão presas na Penitenciária Manoel Néri da Silva, em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, e em março deste ano, passaram por audiência de instrução e julgamento, logo depois elas foram pronunciadas a júri popular. O G1 não conseguiu contato com a defesa das duas.

O Iapen informou na época que a unidade penitenciária feminina não tem ala de saúde mental. Porém, afirmou que Jamilly era acompanhada por uma equipe de saúde mental.