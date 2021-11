Prefeitura recupera ramal do km 23 e atende demanda antiga dos moradores

A prefeitura de Epitaciolândia por meio da Secretaria Municipal de Obras, recuperou o ramal do Km 23 que interliga a BR317 a estrada Velha.

O secretário de Obras Pedro Nilton, informou que mesmo com inicio das chuvas os trabalhos de recuperação de ramais continuam.

“Estamos trabalhando incessantemente para resolver problemas em pontos críticos, e quando o tempo colabora nós vamos recuperando aqueles trechos que necessitam colocar piçarra, com isso estamos cumprindo com a determinação do Dr. Sérgio Lopes que é de atender todos os moradores com a melhoria de ramais.” Salientou.

O novo encarregado do departamento de obras e serviços na zona rural o servidor e também Vereador José Antônio (Nego). Tem buscado resolver alguns gargalos antigos que há tempos vem causando transtornos aos moradores de alguns ramais.

“Estamos aqui para ajudar a gestão, e hoje estamos completando os serviços de recuperação e empiçarramento do Ramal do Km 23, instalamos algumas bueiras para evitar que o acúmulo de água possa causar atoleiros. Com isso estamos dando seguimento aos trabalhos de recuperação de ramais mesmo com o início do inverno.” Destacou o diretor de Serviços.

O Prefeito em exercício professor Antônio Soares, também esteve visitando o trecho em obras.

“Estou aqui na qualidade de Prefeito em exercício tendo em vista que o prefeito Sérgio Lopes cumpre agenda fora do estado, e essa é uma determinação dele, de atender todos os moradores da zona rural com serviços de melhorias dos ramais para que possam ter acesso no período invernoso.” Destacou soares.

Veja a matéria em vídeo.