PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA – AVISO DE LICITAÇÃO E ADIAMENTO

Dois anos e cinco dias depois do assassinato de Samuel Conceição, na época com 18 anos, os três envolvidos no crime estão sendo julgados.

A sessão acontece na 1ª Vara do Tribunal do Júri, no Fórum Criminal de Rio Branco.

Walisson Campos de Almeida, o ‘Coala’, Paulo Ricardo Almeida, o ‘Paulinho’, e Rodrigo Dantas Mendonça, o ‘Potó’, foram denunciados pelos crimes de homicídio qualificado duplamente qualificado, corrupção de menores e também por integrar organização criminosa.

Samuel Conceição da Silva, ex-jogador de escolinha de futebol, foi atraído para uma embosca pelos amigos de infância Walisson e Paulo Ricardo.

A vítima, foi levada para uma área de mata, no Ramal da Zezé, no Belo Jardim. No local Samuel foi torturado, recebeu vários golpes de terçado nas costas e na sequência foi decapitado. Toda a ação foi gravada pelos criminosos.

Consta na denúncia do Ministério Público do Acre, o réu Rodrigo Mendonça foi quem deu a ordem para matar a vítima.

O corpo de Samuel Conceição só foi encontrado no dia seguinte ao crime. Reconhecido por uma testemunha. Samuel Conceição foi preso ainda em flagrante.

No decorrer da investigação, policiais da homicídios identificaram os outros envolvidos. A previsão é de um júri longo e também marcado por polêmicas.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários