Prefeitura de Epitaciolândia leva serviços de saúde e social para reeducando do ISE

A Prefeitura de Epitaciolândia realizou na manhã deste sábado dia 29/05, atendimentos médicos, odontológicos, aplicação de vacinas e atendimentos sociais para reeducados do Instituto Socioeducativo do Acre (ISE/AC), da Regional do Alto Acre.

O prefeito Sérgio Lopes acompanhado da Primeira Dama Allyne Saldanha, foi visitar e ver de perto os serviços que estão sendo prestados para aqueles jovens que estão sob a tutela da justiça no processo de reeducação social.

Para o diretor do ISE, Severino Lima Monteiro, essa parceria com a prefeitura de Epitaciolândia é muito importante, pois proporciona aos reeducandos ter acesso a serviços de saúde, vacinas, serviços odontológicos e atendimentos sociais com psicólogos. “Essa parceria com a prefeitura de Epitaciolândia através do Prefeito Sérgio Lopes, é muito importante, pois além dos serviços de saúde, estamos dando oportunidades para esses jovens se realinharem com a sociedade.” Destacou o Diretor.

O Prefeito Sérgio Lopes, destacou a importância de levar esses serviços para dentro do ISE. “Estamos trazendo os serviços da prefeitura para todos que estão aqui passando por esse período como reeducandos, estaremos sempre de portas abertas e prontos para ajudar dentro de nossas possibilidades.”

Lopes disse ainda aos jovens que: “Mudar de vida depende somente da força de vontade de cada um, e que o poder público está fazendo sua parte criando oportunidades iguais para que eles possam se reabilitar e ter sucesso pessoal, familiar e profissional.” Destacou o prefeito.

Nessa ação feita pela prefeitura através da Secretaria de Saúde.

Foram atendidos 20 adolescentes com Teste rápido, consultas médicas, dentista e serviços sociais/ Caps.