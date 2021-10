Prefeitura de Brasiléia realiza itinerante no ramal do quilômetro 19

A prefeitura de Brasiléia, através da Secretaria Municipal de Saúde realizou atendimento itinerante no quilômetro 19, seringal São Cristóvão, colocação Caja de Cima.

A ação foi realizada na residência do Senhor Valmir Brito, onde a comunidade recebeu diversos atendimentos, como consultas médicas, assistência farmacêutica, vacina de rotina e contra Covid-19, exame de PCCU, Testes rápidos de HIV, Sífilis, hepatites B e C, além de atendimento odontológico.

Estiveram presentes o secretário de saúde Joãozinho Melo, Secretário de Finanças, Tadeu Hassem e os Vereadores de Brasiléia Elenilson Cruz, Jurandir Queiróz, Rogério Pontes e Marquinhos Tibúrcio.

De acordo com o Vereador Elenilson Cruz, o itinerante levou atendimentos prioritários a comunidade. ” A comunidade do Cajá de Cima, aqui no quilômetro 19 está muito satisfeita com o atendimento de saúde proporcionado através da equipe da saúde municipal, onde trouxeram uma diversidade de ações na área da saúde voltadas a essa comunidade”, afirmou.

O secretário de saúde, Joãozinho Melo fala a respeito da ação. ” A Prefeita Fernanda Hassem nos deu essa missão de trazer atendimentos diversificados na área de saúde aqui para a comunidade do Caja de Cima, e estamos muito felizes com o resultado dessa ação”, finalizou.