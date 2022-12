Prefeitura de Brasiléia distribui centenas de presentes para as crianças em festa de Natal na Praça Hugo Poli

Na manhã desta quinta-feira, 22, a prefeita Fernanda Hassem participou da atividade de natal, que contou com a entrega de presentes para as crianças e encerramento dos trabalhos do Centro do Idoso na agrovila do km 26.

A ação ofereceu muita alegria ao público presente, com o tradicional forró da melhor idade, brincadeiras, lanche e entrega de presentes para as crianças.

Entre os presentes, estava o secretário de Assistência Social Djahison Américo, coordenadora do Centro do idoso e equipe da assistência social que coordenou a realização da festa.

A prefeita Fernanda Hassem, aproveitou a oportunidade para manifestar seu amor e carinho pelas pessoas da comunidade, em especial o público da melhor idade: “Todos os serviços oferecidos pela nossa gestão são realizados com muito amor e carinho e com muito respeito para este público que eu tanto amo e admiro, vocês merecem o melhor de nós. Sempre que estou com vocês, me sinto contagiada com o ambiente e revigorada com tanta vitalidade. Agradeço a toda a equipe que, ao longo do ano, inovou nas suas atividades e trouxe muita alegria para vocês”, finalizou.

