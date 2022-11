Prefeitura assina Termo para suprir demanda de junta médica

Pelos próximos seis meses, a aluna-soldada Gabriella Souza será submetida a uma intensa jornada de treinamentos e aprendizados para realizar um dos maiores sonhos de sua vida: integrar as fileiras do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre (CBM/AC).

A jovem de 23 anos de idade afirma estar preparada e ansiosa para prestar seus serviços à população. “Fiquei bastante emocionada quando vi meu nome na lista dos aprovados. Agora, vou me dedicar ao máximo e dar sempre o meu melhor para honrar a nossa farda”, declarou.

Nesta segunda-feira, 21, o governo do Acre deu início ao Curso de Formação de Soldados (CFSD). Os 249 alunos serão submetidos a 29 disciplinas nas áreas administrativa e operacional, totalizando 1,5 mil horas de aulas. A capacitação ocorrerá no Centro Integrado de Ensino e Pesquisa em Segurança Pública (Cieps), em Rio Branco.

A aula inaugural contou com a presença de diversas autoridades, entre elas o governador Gladson Cameli. De acordo com o chefe de Estado, a Segurança Pública vem sendo tratada com prioridade nos últimos anos, principalmente na contratação de novos profissionais.

“Convocamos todo o cadastro de reserva da Polícia Militar, chamamos mais policiais civis e realizamos os novos concursos do ISE [Instituto Socioeducativo do Acre] e do Corpo de Bombeiros. Nosso maior objetivo é reestruturar nossas forças de segurança e aproximar o Estado, cada vez mais, da nossa população”, enfatizou o governante.

Na oportunidade, Gladson Cameli e o ex-comandante do CBM/AC, coronel Carlos Batista, foram homenageados. O gestor, pelo apoio incondicional dado à corporação, e o militar da reserva, por ter iniciado o processo do certame público.

Segundo o coronel Charles Santos, atual comandante-geral da instituição, a realização de um novo concurso era aguardada há uma década. A chegada dos novos soldados combatentes contribuirá para o fortalecimento das atividades desempenhadas pelo Corpo de Bombeiros.

“Com a entrada destes bombeiros militares, vamos manter nossos serviços e, inclusive, teremos a capacidade de ampliá-los”, argumentou.

Entrega de quadriciclos

Durante o evento, o governo do Acre fez a entrega oficial de nove quadriciclos ao CBM/AC. Os veículos foram adquiridos com recursos próprios do Estado e da empresa Vinci Airports, administradora dos aeroportos de Rio Branco e Cruzeiro do Sul, e serão utilizados no atendimento dos mais diversos tipos de ocorrência.

Realizada no auditório do Centro Universitário Uninorte, na capital, a solenidade contou, ainda, com a participação da procuradora-geral adjunta do Ministério Público do Acre, Rita de Cássia Nogueira; do presidente do Instituto de Administração Penitenciária do Acre, Glauber Feitoza; do presidente do Instituto Socioeducativo do Acre, Mário César Freitas; do secretário de Planejamento e Gestão, Ricardo Brandão; do procurador-geral do Estado, Marcos Motta; do delegado-geral da Polícia Civil, Henrique Maciel; e do deputado estadual e líder do governo na Assembleia Legislativa do Acre, Pedro Longo.

O que eles disseram

“Este momento é o compromisso do governo com a reposição de novos servidores do Corpo de Bombeiros. Isso demonstra o respeito do Estado com a sociedade acreana.”

Ricardo Brandão, secretário de Estado de Planejamento e Gestão

“Parabéns ao Estado e ao Corpo de Bombeiros. A sociedade precisava muito desses novos homens e mulheres valentes para bem servir a população. Desejo muito sucesso a todos durante o curso de formação.”

Rita de Cássia Nogueira, procuradora-geral adjunta do Ministério Público do Acre

“A Assembleia tem propiciado momentos muito importantes, um deles foi a realização desse concurso. Esses reforços na área da Segurança demonstram a preocupação deste governo em bem servir à sociedade.”

Pedro Longo, deputado estadual e líder do governo na Assembleia Legislativa

