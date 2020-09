O prefeito do Município de Epitaciolândia, Tião Flores (PP), esteve reunido com engenheiros da Associação dos Municípios do Acre (AMAC) e representantes da empresa que está responsável pela obra do Centro da Juventude que poderia ser entregue no final do mês de outubro.

No domingo passado, dia 20, uma chuva acompanhada de ventos, forçou as estruturas que seguram o teto do ginásio poliesportivo que praticamente estava pronto, fazendo com que desabasse. A reunião aconteceu no gabinete do prefeito, ficando faltando apenas os representantes da Caixa Econômica, que é a financiadora do projeto.

Segundo foi levantado até o momento, ficou acertado que laudos serão feitos pelas partes envolvidas e deverão ser apresentadas no próximo mês. A obra em questão iniciada em 2016 tendo apenas 20% realizada, mas ficou parada por cerca de dois anos.

O advogado da empresa, juntamente com o prefeito, irá esperar os resultados para que seja dado encaminhamentos após saber qual o motivo real que levou a obra desabar. Tião Flores destacou que todos os procedimentos licitatórios foram realizados em conforme exigências da Caixa Econômica, AMAC e demais órgãos envolvidos.

Após a reunião, os técnicos e engenheiros da AMAC, empresa e prefeitura, estiveram no local para realizar registros para análises. O prefeito se deslocou para a Capital, onde se reunirá com técnicos da Caixa Econômica para tratar do assunto.

Poucas horas depois, uma equipe da Perícia Técnica da Polícia Civil também estivera no local, onde realizaram vistoria nas estruturas de concreto e metálica do ginásio que desabou. O pronunciamento deverá acontecer nos próximos dias.

