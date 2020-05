Tendo em vista que o município de Epitaciolândia já registra 15 casos confirmados do novo Corona Vírus, Prefeito Tião Flores Realiza Reunião de urgência para traçar novas medidas que serão tomadas para evitar que o vírus se prolifere ainda mais.

“Precisamos Tomar decisões ainda mais severas para evitar que o vírus se prolifere. A vida é prioridade no momento”

A secretaria de saúde vem enfrentando o Covid-19 dia a dia sem falha, sem contar com inúmeras campanhas de conscientização nas redes sociais, midias locais etc. Atividades estas que vem sendo realizadas, e a população muita das vezes não tem valorizado, e hoje alguns estão pagando por imprudência de outros. ‘’Todos temos que fazer nossa parte como cidadãos’’ (Palavras da Tereza Ribeiro).

Algumas medidas para o enfrentamento do vírus de imediato estão sendo tomadas que é a higienização de todos os bairros do município, seguindo um calendário criado pela equipe da secretaria de saúde, contando com uma equipe capacitada para desempenhar o trabalho, 3 fiscais que ficará à disposição da ANVISA para fiscalizar todos os comércios e similares.

Tendo em vista a grande situação de risco que se encontra a população do município de Epitaciolândia notou-se que a necessidade de uma nova reunião contando com a presença dos mesmo e dos representantes dos sindicados dos taxistas, moto taxistas e comercio, com o intuito de enrijecer ainda mais as medidas ao combate do novo Corona Vírus.

Estiveram presentes na reunião Prefeito Tião Flores, representante da Anvisa, vigilância Sanitária, secretários José Menezes, Tereza Ribeiro e equipe da Secretaria de Saúde.

