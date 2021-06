Prefeito Sérgio Lopes visita comunidades isoladas para falar de ramais, educação e energia

O Prefeito Sérgio Lopes acompanhado do Assessor parlamentar Rosimar Menezes e assessores, visitou nesta sexta-feira 11 de junho, a Associação Nossa Senhora de Nazaréque fica localiza na divisa de Xapuri, perto do Seringal Riozinho, na comunidade moram aproximadamente 20 famílias, e ao redor inclusive na Colocação Fortaleza cerca de mais20, essas terras antes pertenciam ao município vizinho, más com a nova demarcação territorial passaram a pertencer ao município de Epitaciolândia.

Foi constatado que há anos não entra nenhum tipo de maquinário deixando essas famílias em total abandono e isolamento, o prefeito sensibilizado com essa situação está visitando essas comunidades para criar um plano de trabalho e levar benfeitorias abertura de ramais, energia, e, garantido ainda aos moradores daquela comunidade o acesso à saúde e educação para todos. “Estamos vindo ver de perto a situação em que vivem essas pessoas, há anos estão isolados pelo poder público, e nossa meta é levar o mínimo de infraestrutura para garantir os direitos dessas famílias como: Ramal, Serviços de saúde, Educação e Energia,faz parte do nosso plano de governo levar políticas públicas para todos os cidadãos epitaciolândenses, e isso que estamos fazendo gradativamente.” Destacou o prefeito Sérgio Lopes. Estiveram também na reunião representantes da prefeitura e da Câmara de Vereadores de Xapuri, ficou firmada uma parceria para que as duas prefeituras executem os serviços de recuperação dos ramais já existentes, tendo em vista que por se tratar de uma reserva extrativista a abertura de novos ramais só com autorização do ICMBIO órgão ambiental que fiscaliza a área de preservação.