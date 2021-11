Prefeito de Assis Brasil exalta trabalho parlamentar de Vanda Milani

Em visita ao gabinete da deputada Vanda Milani (Solidariedade) em busca de recursos via emendas parlamentares para seu município, o prefeito de Assis Brasil, professor Jerry, agradeceu o trabalho parlamentar da deputada em prol do município. “Dra. Vanda, o nosso agradecimento por ser uma deputada atuante em todo Alto Acre, em especial do nosso município de Assis Brasil. A nossa gratidão em nome de toda a população”.

Para o ano fiscal de 2021, Vanda Milani alocou emenda no valor de R$ 1,6 milhão para construção da orla do rio Acre. Resultado de uma antiga reivindicação da prefeitura, vereadores e pescadores locais, a orla vai garantir o fluxo de carga e descarga de produtos e mercadorias que chegam pelo rio. ”Vamos virar a cidade de Assis Brasil de frente para o rio, valorizando ainda mais o espaço histórico do marco implantado pelo Marechal Rondon”, assegurou a parlamentar.

Já para o orçamento 2022,Vanda Milani destinou emenda para investimento na colônia dos pescadores, aquisição de ambulância traçada para a saúde e reforma da Câmara dos Vereadores do município, o que gerou grande satisfação no legislativo mirim local. “Eu acho nada mais que justo. Os vereadores precisam trabalhar com segurança vez que seus mandatos são exclusivamente voltados na defesa e bem-estar dos cidadãos do município”.

Reconhecimento do trabalho

Ao final da reunião, a deputada reiterou sua disposição em trabalhar pelo município e agradeceu ao prefeito pelo reconhecimento do trabalho parlamentar que ela vem realizando no Congresso Nacional, junto aos ministérios e demais instituições e órgoas da administração federal em prol de Assis Brasil. “É uma honra muito grande recebê-los aqui. Contem sempre comigo. A porta de meu gabinete estará sempre aberta para levar o melhor que possa atender a comunidade de Assis Brasil em geral”.