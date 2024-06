PP de Gladson e PT de Jorge Viana constroem alianças no interior do Acre por prefeituras

Luciano Tavares – Blog da Hora

Vale tudo pelo poder, inclusive recriar um repertório de argumentos para juntar em um mesmo palanque antigos adversários e inimigos públicos. É assim que partidos como o PP de Gladson Cameli e o PT de Jorge Viana constroem alianças em pelo menos cinco dos 22 municípios do Acre.

Em Cruzeiro do Sul, a segunda maior cidade do Acre, o PT deve estar no palanque do prefeito Zequinha Lima, pré-candidato à reeleição.

Há ainda alianças bem encaminhadas de PP e PT em Assis Brasil, Tarauacá e Plácido de Castro.

Na cidade do abacaxi gigante não está descartada a possibilidade de o partido de Lula indicar o vice do progressista Rodrigo Damasceno, um ex-petista de carteirinha. A mesma composição de chapa deve acontecer em Assis Brasil e Plácido de Castro, também com o PT vice.

Em Epitaciolândia, por exemplo, a professora Neide Lopes, do PT, anunciou a retirada de sua pré-candidatura à prefeitura e declarou apoio a Everton Soares, do PP.

Ao sair da pré-disputa, a professora argumentou: “Nosso compromisso é construir juntos soluções para os desafios de Epitaciolândia”.